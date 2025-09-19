Hombre muere atragantado con bollos de chicharrón

Un hombre murió ahogado mientras comía bollos de chicharrón con un amigo en un local de la avenida Manuel Piar, en San Félix, estado Bolívar.

La víctima respondía al nombre de Job Jeremías Vargas, de 44 años de edad. De acuerdo con la información divulgada por Diario Primicia, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 2 de la tarde.

Según el reporte oficial, el hombre estaba ingiriendo bebidas alcohólicas y comiendo sus bollos de chicharrón cuando se desató la tragedia. Una parte del bollo con chicharrón le obstruyó sus vías respiratorias.

El compañero de Vargas procedió a realizarle maniobras de primeros auxilios. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos no pudo lograr que el hombre volviera a respirar y terminó perdiendo la vida en el sitio.

Tras el incidente dieron aviso a las autoridades para que realizaran el levantamiento del cuerpo y quedara registro de lo sucedido.

Al llegar los equipos de emergencia trasladaron el cuerpo de la víctima hasta el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), ubicado en la Delegación Municipal del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas de Ciudad Guayana, para que se le realice la respectiva autopsia y se oficialice la causa de muerte.

Lee también: Muere hombre al lanzarse de un edificio en Caracas

Noticia al Día/Con información de El Aragueño