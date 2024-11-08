Hombre pierde la vida tras ser arrollado por una patrulla del ejército en La Villa del Rosario

Albano Segundo García, de 56 años, perdió la vida al ser arrollado accidentalmente por una patrulla del Batallón del Ejército en La Villa del Rosario.

El suceso ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana de este viernes 08 de noviembre en la esquina de la Avenida Falcón con Calle Donaldo García de La Villa del Rosario. El hecho ocurrio cuando el sujeto circulaba a pie por la zona al momento de ser impactado por el vehículo.

Alrededor de las 6:00 de la mañana, con presencia de familiares de la víctima el cuerpo fue levantado del lugar por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y traslado por un vehículo del batallón a la Morgue ubicada en Machiques para que se efectúen los procedimientos pertinentes. Polirosario resguardó el lugar del accidente.

Por otra parte, fuentes oficiales informaron que el 122 de Caribes está colaborando con los familiares en cuanto a los trámites y gastos que corresponden.

Noticia al Día / Enterate Noticias en Ig