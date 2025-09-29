Hombre prendió en fuego a su pareja en Yaracuy

Una enfermera resultó herida por su pareja, cuando se encontraban dentro de su vivienda, en el sector Tamarindo, en Aroa, Yaracuy.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo 28 de septiembre, cuando la enfermera, Roxana Parra, le confesó a su pareja que quería terminar con la relación, según reseñó el medio Yaracuy al Día.

El hombre la roció con gasolina y la prendió en fuego. La joven salió de su casa y un mototaxista que pasaba por el lugar la auxilió y la llevó hasta el hospital de Aroa.

De allí fue trasladada hasta el de San Felipe, pero debido a las lesiones tuvieron que llevarla hasta el Hospital Central Universitario “Dr. Antonio María Pineda” de Barquisimeto.

Parra se graduó en diciembre de enfermera y forma parte del equipo de salud del hospital de Aroa, tiene un hijo, quien al momento del hecho se encontraba con su papá.

Sobre el supuesto implicado, un hombre de más de 50 años, no se tiene mayor información. Se desconoce si se encuentra detenido.

Funcionarios bomberiles y trabajadores de la Alcaldía lograron sofocar las llamas.

Noticia al Día / Yaracuy al Día