Hombre se electrocutó cuando pegaba unos cables en un poste de Las Pulgas

Un hombre se electrocutó en un poste del mercado Las Pulgas de Maracaibo. El suceso ocurrió cerca de las 2:00 de la tarde de este lunes 28 de octubre.

Lee también: Arrestan a otro cooperador de una banda extorsiva en Las Tuberías: Se encargaba de cobrarle a los pescadores de Puerto Caballo

El herido cuya identidad se desconoce, se subió en el poste para pegar algunos cables, cuando recibió la descarga eléctrica.

Los comerciantes corrieron a buscar ayuda y notificaron lo sucedido a las autoridades de protección civil y bomberiles del municipio, quienes rescataron al hombre.

El lesionado fue rescatado y entregado con vida al personal médico del Hospital Universitario de Maracaibo, informaron fuentes cercanas para Noticia al Día.

Noticia al Día