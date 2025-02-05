Hombre se lanza a los rieles del Metro de Caracas en Plaza Venezuela

En horas de la mañana de este martes 4 de febrero, un hombre de 54 años, se lanzó a los rieles del metro de Caracas, en Plaza Venezuela, de acuerdo a la información compartida por el Metro en su cuenta de Instagram.

El ciudadano, identificado como Fidel Rodolfo Covis Alfonzo, fue rescatado con signos vitales por el personal operativo del Metro y Bomberos de Caracas para ser trasladado a un centro de salud, donde recibió la atención médica.

Según una minuta de los Bomberos de Caracas, el comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios, confirmó que producto de la caída el sujeto presentó un traumatismo craneoencefálico y "amputación traumática del miembro inferior izquierdo".

La institución subrayó que el alrededor del 46,5 por ciento de los casos, las personas son rescatadas con vida pero con severas afectaciones físicas.

Lee también: Fallece venezolano al caer del Tren de la Muerte en su ruta hacia Estados Unidos

Noticia al Día