Homicidio-suicidio dentro de un autobús del transporte público en cuidad Bolívar

Una discusión dentro de un autobús terminó en un homicidio-suicidio, en ciudad Bolívar.

La víctima, identificada como Gleinys Gerardhin Plaza Lugo, de 28 años, fue asesinada por su pareja, Dangher José Zapata Carmona, de 33 años, en la troncal 10, a la altura del sector Caballito, en Bolívar.

El feminicida, luego de perpetrar el crimen se suicidó.

Según informes oficiales y testimonios de pasajeros presentes en el autobús, la pareja inició una discusión que rápidamente escaló en violencia. Tres detonaciones silenciaron los gritos que provenían de la parte trasera del autobús.

El conductor al escuchar los balazos detuvo la unidad y todos los pasajeros bajaron aterrados. La rápida intervención del chofer y los demás pasajeros permitió que se notificara a las autoridades sobre el incidente.

Entretanto, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) en Tumeremo para realizar las diligencias correspondientes.

Noticia al Día / La prensa de Monagas