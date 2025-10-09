Hurtó cadenas y anillos de oro de la casa de su patrona en Torito Fernández

Evelio José Cubillán Montiel, de 37 años, fue aprehendido por hurtar la casa de su patrona en el barrio Torito Fernández, parroquia Antonio Borja Romero del municipio Maracaibo.

Cubillan se aprovechó de la confianza de su patrona, de 61 años, y comenzó a hurtarle prendas de valor (cadenas y anillos de oro, plata y bronce), y así como dinero en efectivo (dólares estadounidenses).

Luego, las vendía en las casas de empeños de diferentes sectores del estado Zulia, obteniendo dinero de forma ilícita. El caso quedó a la orden del Ministerio Público.

Noticia al Día