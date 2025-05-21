Identifican y dictan orden de captura para asesinos de la joven venezolana en Perú

El Ministerio Público (MP) identificó a los técnicos de telefonía que atropellaron y le causaron la muerte a la venezolana Mary Andreína Farías, hecho ocurrido el pasado 14 de mayo en el distrito de San Bartolo, Perú.

Los acusados responden a los nombres de Jean Carlos Montero Huaylinos (28) y Rubén Darío Cueva Velásquez (31), trabajadores de la empresa PC Telecom.

El tercer despacho de la fiscalía provincial Penal Corporativa de Lurín consiguió que el Poder Judicial dictara la detención preliminar por siete días y que se inicie la búsqueda y captura de los denunciados.

Según la tesis fiscal, al promediar las 11:45 p.m. del 14 de mayo, los efectivos policiales de la Comisaria de San Bartolo fueron alertados por los vecinos sobre un accidente de tránsito (atropello con consecuencias fatales). Cuando los agentes llegaron al lugar observaron el cuerpo de una mujer sin vida en el suelo.

Posteriormente, un familiar de la occisa llegó a la posta médica y mostró un video en el que se observa a Andreína agarrada del parachoques de la minivan causante del atropello.

En el desarrollo de las diligencias preliminares, el Ministerio Público recabó información respecto a que la agraviada era la jefa de cocina en un restaurante en el distrito de San Bartolo y que las personas que viven en la misma casa con la agraviada refirieron que ese día, en horas de la mañana, se acercaron los denunciados, para realizar el servicio de traslado de punto de red en la casa de la agraviada.

¿Qué pasó?

Ella había solicitado ese servicio. Luego, ambos investigados, Jean Carlos Montero Huaylinos y Ruben Darío Cueva Velásquez, habrían regresado por la tarde y subieron al cuarto de la agraviada. "Allí habrían estado bebiendo licor hasta altas horas de la madrugada, ya que son vecinos y viven en la misma casa", refiere la Fiscalía.

Posteriormente, informó el MP, las personas que viven en la casa escucharon que los denunciados bajaron de manera apresurada por los pasillos y subieron a la minivan. Detrás de ellos, la agraviada corría gritando que llamaran a la Policía.

"En el momento en que los denunciados pusieron en marcha el vehículo, ella se puso al frente de la minivan y les pedía que se bajaran, mientras que los hombres le pedían que no dijera nada; pero ella insistía en que llamaran a la Policía. Los hombres al ver que la agraviada no desistía la atropellaron", concluyó la Fiscalía.

La fiscal adjunta provincial Yakeline Chávez Terrones continúa realizando las diligencias correspondientes, mientras el fiscal provincial Humberto Durán Ponce de León firmó la petición de la detención preliminar por siete días, tiempo que se inicia a partir de la ubicación y detención de los denunciados.

Noticia al Día / Perú 21