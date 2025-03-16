Impregnaron droga en mantos asfálticos y los trasladaban por Machiques de Perijá

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, detuvieron al conductor de un camión por trasladar 31 mantos asfálticos impregnados con droga.

El procedimiento se registró en el punto de atención al ciudadano de Aricuiza, en Machiques de Perijá.

Los militares abordaron el camión 350 y al realizarle la debida inspección visualizaron los mantos, sin embargo, su canino, Drago, fue quien detectó la droga, teniendo un peso bruto de mil 240 kilos, según reseñaron los efectivos actuantes a través de su cuenta en Instagram.

El conductor quedó detenido y el caso pasó a la orden del MP.

Noticia al Día