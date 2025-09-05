Viernes 05 de septiembre de 2025
Sucesos

Imputado hombre por asesinar a su pareja en Carabobo

Wendy Alvarado fue asesinada en el barrio El Milagro, municipio Carlos Arvelo de Güigüe, estado Carabobo. La joven fue asfixiada…

Por Greily Nuñez

Imputado hombre por asesinar a su pareja en Carabobo
Wendy Alvarado fue asesinada en el barrio El Milagro, municipio Carlos Arvelo de Güigüe, estado Carabobo. La joven fue asfixiada por su pareja sentimental, Winker José Chirinos. Este hombre fue detenido al intentar huir.

El crimen ocurrió la mañana del domingo 31 de agosto. La noche anterior, la muchacha, de 24 años, estuvo en una fiesta con Chirinos, informó El Pitazo.

La pareja regresó a casa y sostuvieron una discusión que se tornó acalorada. Al día siguiente, los familiares de la joven, entre ellos, su madre, comenzaron a llamarla por teléfono. Como no respondió, fueron hasta la residencia donde pernoctó. Allí la encontraron moribunda y la trasladaron al hospital, pero ya no tenía signos vitales.

Medios regionales reseñaron que Alvarado fue golpeada y asfixiada por Chirinos. Este hombre fue capturado cuando intentaba abordar un autobús en un terminal de pasajeros.

Alvarado trabajaba en una estación de servicio y tenía una niña. Sus familiares están consternados con lo ocurrido y claman justicia. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) indaga lo ocurrido.

Por su parte, el fiscal general de la república, Tarek William Saab, informó, que Chirinos será imputado por el delito de femicidio agravado.

Dos en tres semanas


Al menos dos femicidios se han registrado en el estado Carabobo en las últimas tres semanas. El 17 de agosto fue asesinada Nuvia Indira Perozo Milanes (44) en la Urbanización Safari, sector Casa Miel de la parroquia Tocuyito, municipio Libertador.

El Ministerio Público (MP) imputó a Cruz Deninson Rincón Lozano (42) por este caso, luego de encontrar suficientes elementos criminalísticos que lo señalan del asesinato de su compañera sentimental.

“Dicho delincuente, en el sector Casa Miel, sostuvo una acalorada discusión con su pareja Nuvia Milanes, donde procedió a empujarla a una piscina para posteriormente ahogarla, hasta causarle la muerte”, publicó el fiscal general de la República Tarek William Saab en la cuenta de Instagram del MP, el 27 de agosto.

Noticia al Día / El Pitazo

