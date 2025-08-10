Domingo 10 de agosto de 2025
Al Dia

Imputado hombre por espionaje informático en la sede del Ministerio Público en Zulia

Así lo dio a conocer el Fiscal Tarek William Saab este sábado nueve de agosto mediante una publicación en la cuenta oficial del MP en Instagram, en la que destacó que Montiel será procesado por el delito de espionaje informático.

Por José Gregorio Flores

Imputado hombre por espionaje informático en la sede del Ministerio Público en Zulia
José Montiel fue imputado por el delito de espionaje informático en la sede del MP-Zulia. Foto: RRSS.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un sujeto identificado como José Montiel, fue imputado por el Ministerio Público tras ser descubierto filmando en las instalaciones de la sede de este organismo en el estado Zulia con la intención de amedrentar a sus trabajadores y violentar la privacidad de sus funciones.

Así lo dio a conocer el Fiscal Tarek William Saab este sábado nueve de agosto mediante una publicación en la cuenta oficial del MP en Instagram, en la que destacó que Montiel será procesado por el delito de espionaje informático.

Noticia al Día / Con información del mpublicove

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

El traumático salto de las redes a la televisión de Chicky Bombom

El traumático salto de las redes a la televisión de Chicky Bombom

Avanzan aspectos jurídicos y técnicos para instalar la Zona Económica Binacional con Colombia

Avanzan aspectos jurídicos y técnicos para instalar la Zona Económica Binacional con Colombia

William Contreras se ve para la calle e impulsa el octavo triunfo consecutivo de los Cerveceros

William Contreras se ve para la calle e impulsa el octavo triunfo consecutivo de los Cerveceros

La NBA anunció sus duelos estelares para el inicio y Navidad de la temporada 2025-2026

La NBA anunció sus duelos estelares para el inicio y Navidad de la temporada 2025-2026

Inés de Ramón, el refugio de Brad Pitt tras la reciente pérdida de su madre

Inés de Ramón, el refugio de Brad Pitt tras la reciente pérdida de su madre

Fallecen dos boxeadores japoneses tras sufrir lesiones en la misma cartelera

Fallecen dos boxeadores japoneses tras sufrir lesiones en la misma cartelera

Estas son las diferencias entre herpes, hongos, sarpullidos y VPH

Estas son las diferencias entre herpes, hongos, sarpullidos y VPH

167 atletas venezolanos participarán en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

167 atletas venezolanos participarán en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Ronald Acuña Jr. confirma que pronto regresa a la acción tras superar lesión

Ronald Acuña Jr. confirma que pronto regresa a la acción tras superar lesión

Abucheos en el Yankee Stadium no impidieron el estacazo 20 de José Altuve

Abucheos en el Yankee Stadium no impidieron el estacazo 20 de José Altuve

Endrick es el heredero del dorsal ‘9’ en el Real Madrid

Endrick es el heredero del dorsal ‘9’ en el Real Madrid

Real Madrid goleó al Leganés en amistoso por pretemporada

Real Madrid goleó al Leganés en amistoso por pretemporada

En la Dirección General del Poder Comunal creada por Di Martino estará al frente Beici Petit

En la Dirección General del Poder Comunal creada por Di Martino estará al frente Beici Petit

El venezolano Albert Ramirez noqueó para alcanzar el título interino AMB

El venezolano Albert Ramirez noqueó para alcanzar el título interino AMB

Nota de Condolencia Grupo Cobeca: Beatriz Belloso

Nota de Condolencia Grupo Cobeca: Beatriz Belloso

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Diosdado Cabello aseguró que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos

Diosdado Cabello aseguró que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos

Maduro sobre atentado en Plaza Venezuela: “Se han capturado nuevos involucrados”

Maduro sobre atentado en Plaza Venezuela: “Se han capturado nuevos involucrados”

Estos son los bonos que Patria pagarán del 11 al 16-Ago

Estos son los bonos que Patria pagarán del 11 al 16-Ago

Noticias Relacionadas

Sucesos

Imputado hombre por espionaje informático en la sede del Ministerio Público en Zulia

Así lo dio a conocer el Fiscal Tarek William Saab este sábado nueve de agosto mediante una publicación en la cuenta oficial del MP en Instagram, en la que destacó que Montiel será procesado por el delito de espionaje informático.

Deportes

Flor Amarillo recibió a sus campeones mundiales de Pequeñas Ligas Intermedia

Autoridades locales y vecinos de la comunidad, organizaron un cálido acto de bienvenida para celebrar a sus campeones
Zulia

Ministro Ricardo Molina encabezó reunión de trabajo con el bloque ecosocialista del Zulia en el marco de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela

En el marco de su gira por el estado Zulia y en cumplimiento de las instrucciones del presidente Nicolás Maduro,…
Al Dia

Felipe Peláez lanzó su libro autobiográfico “Un loco enamorado de la vida” y lo consigues en Maracaibo

Este sueño, convertido en una realidad, cuenta con seis capítulos muy dinámicos e interactivos en el que propone un viaje íntimo, emocional y creativo a través de sus 20 años de trayectoria artística

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025