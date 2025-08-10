Imputado hombre por espionaje informático en la sede del Ministerio Público en Zulia

Un sujeto identificado como José Montiel, fue imputado por el Ministerio Público tras ser descubierto filmando en las instalaciones de la sede de este organismo en el estado Zulia con la intención de amedrentar a sus trabajadores y violentar la privacidad de sus funciones.

Así lo dio a conocer el Fiscal Tarek William Saab este sábado nueve de agosto mediante una publicación en la cuenta oficial del MP en Instagram, en la que destacó que Montiel será procesado por el delito de espionaje informático.

Noticia al Día / Con información del mpublicove