Imputados cinco fanáticos del Deportivo Táchira por agredir a funcionarios de la PNB en Miranda

Los fanáticos del Deportivo Táchira sostuvieron un altercado contra funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, cuando se encontraban en la autopista regional del centro, a la altura de Maitana, en Miranda.

La información la dio a conocer el vicepresidente sectorial de política, seguridad ciudadana y paz, Diosdado Cabello, durante su programa Con el Mazo Dando.

"Iban unos autobuses que vinieron a Caracas a ver el juego. Ganó la Universidad Central de Venezuela al Táchira y ellos, molestos, agredieron a los funcionarios que les llamaron la atención por conducir temerariamente”, relató Cabello.

Producto del hecho, los funcionarios resultaron heridos y la patrulla fue destrozada. Las autoridades ordenaron su detención más adelante. Hasta ahora hay cinco fanáticos imputados y otros 22 bajo régimen de presentación.

Cabello mostró pruebas gráficas para desmontar la campaña de odio promovida por sectores de la derecha y reiteró que esta conducta no representa a la mayoría de los fanáticos deportivos del país.

Noticia al Día