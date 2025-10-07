Imputan al femicida de la enfermera en Yaracuy

Alex Robert Blasco Gainza, fue imputado y privado de libertad por asesinar a su pareja, Roxana Yoselin Parra, en Yaracuy

La información la dio a conocer el fiscal general de la república, Tarek William Saab, indicando, que Blasco fue imputado por el delito de femicidio agravado.

El señalado comenzó a discutir con su pareja, cuando procedió a rociarle gasolina e incendiarla, causándole quemaduras en todo el cuerpo. Al parecer, la enfermera no quería seguir con Blasco.

El femicida quedó a la orden del MP.

