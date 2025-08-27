Incautan 93 panelas de droga en Falcón

Efectivos militares adscritos al segundo pelotón de la tercera compañía del Destacamento 134 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en conjunto con la Unidad Regional Antidrogas (URIA-13), lograron la incautación de 93 panelas de droga (marihuana y cocaína), durante labores de inteligencia desplegadas en el sector Los Pedros, municipio Mauroa en el estado Falcón.

Informes preliminares de este procedimiento indican que el alijo era transportado en una Chevrolet Cheyenne 4X2, de color blanco en la carretera nacional Falcón-Zulia, dentro de un compartimiento secreto en la carrocería de la camioneta. Por el caso hay dos personas detenidas.

Así lo informó a través de la cuenta de Instagram el Secretario de Seguridad Ciudadana, G/B Miguel Morales Miranda, resaltando que de las 93 panelas, 90 son de marihuana con un peso de 47,350 kilogramos y otras tres panelas de clorhidrato de cocaína (3,250 kilogramos).

Los detenidos responden a los nombres de Eney José Agreda Narváez, de 38 años edad, quien al parecer es oriundo del estado Monagas y Eiglees Marbella Valdez Mañez (40). Los mismos venían sentido Maracaibo-Coro cuando los detuvieron.

Noticia al Día / Con información de Gerardo Morón