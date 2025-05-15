Incautan casi 30 kilos de cocaína en Apure

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) informó, este jueves 15 de mayo, el decomiso de casi treinta kilos de cocaína y la captura de un sujeto durante un operativo en el estado Apure (oeste), fronterizo con Colombia.

"Se incautaron 28 panelas de cocaína con un peso total aproximado de 29,889 kilogramos", precisó la GNB a través de un comunicado publicado en su perfil de Instagram.

La institución detalló que por este hecho fue detenido un sujeto, cuyo caso -añadió- ya ha sido notificado al Ministerio Público (Fiscalía).

Según la GNB, la droga fue descubierta durante "labores de chequeo de vehículos y personas" en un punto de atención al ciudadano.

La sustancia, indicaron las autoridades, "se encontraba oculta en un doble fondo del piso de un vehículo rústico" que transitaba desde la localidad de Guasdualito hacia San Fernando de Apure, la capital de Apure.

El pasado abril, militares venezolanos detuvieron a cuatro personas en el estado Táchira (oeste, también en la frontera con Colombia) por presuntamente transportar 156,30 kilogramos de cocaína, informó entonces la Superintendencia Nacional Antidrogas (Sunad).

El jefe de la Sunad, Danny Ferrer, detalló en febrero que más del 80 % de las incautaciones de drogas que se hicieron el año pasado en Venezuela, de un total de 40.015 kilos, fueron en la frontera con Colombia.

Noticia al Día / EFE