Incautan mil 607 kilos de cocaína en Cartagena marcada con imágenes de la Virgen

La Policía Nacional incautó 1.607 kilos de cocaína en el puerto de Cartagena.

El alijo, que iba camuflado entre un cargamento de banano con destino a Sevilla, España, fue detectado gracias a una operación conjunta con agencias estadounidenses.

El general William René Salamanca Ramírez, director general de la Policía Nacional, informó que la droga estaba marcada con marquillas religiosas, una estrategia utilizada por las organizaciones criminales para intentar despistar a las autoridades.

"¡Cocaína hasta con marquillas de la Virgen! Durante la ofensiva contra el narcotráfico, logramos incautar este cargamento perteneciente al Clan del Golfo", expresó el oficial a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Un golpe millonario al Clan del Golfo

Según la investigación de la Policía, la droga fue transportada desde Caucasia, Antioquia, hasta la plataforma de salida portuaria en Cartagena. La carga estaba distribuida en cuatro pallets con 216 cajas de banano, de las cuales 205 fueron contaminadas con el alcaloide.

Las autoridades también identificaron irregularidades en la empresa exportadora, que registra 83 envíos previos, y en la importadora en Sevilla, creada hace apenas ocho meses con un capital de solo 3.000 euros, lo que levantó sospechas sobre su verdadera función.

Este operativo representa un duro golpe al Clan del Golfo, con una afectación estimada en más de 88 millones de euros. Además, evita la comercialización de aproximadamente cuatro millones de dosis en el mercado internacional.

Esta incautación se debe a la labor del Grupo TCIU – DIRAN, cuyos agentes lograron perfilar y neutralizar el envío ilícito. "La Dirección de Antinarcóticos reafirma su compromiso en la lucha contra el tráfico de drogas, en coordinación con organismos internacionales, para desmantelar estructuras criminales que afectan la seguridad nacional e internacional", concluyó el general Salamanca.

Este operativo evidencia el sofisticado modus operandi de los carteles del narcotráfico y la importancia de la vigilancia portuaria para frenar la exportación de estupefacientes hacia Europa.

— General William René Salamanca Ramírez (@DirectorPolicia) February 3, 2025



Durante la operación policial,… pic.twitter.com/cu3GouqinY — General William René Salamanca Ramírez (@DirectorPolicia) February 3, 2025

Noticia al Día/Información de El Tiempo