Incineraron 388 kilos de marihuana en Apure

Autoridades militares procedieron a la incineración de 388 kilos 200 gramos de marihuana, de acuerdo a información publicada en sus redes sociales por el general Domingo Hernández Lárez, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fanb (Ceofanb).

La incineración de la droga se llevó a cabo en la sede de la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas (Uria) N° 35 ubicada en Biruaca (Apure). En el procedimiento estuvieron presentes Hermes Eduardo, fiscal superior de Apure; David Pérez, fiscal auxiliar 15 en materia de drogas y Karin Orta, comisionada de la Superintendencia Nacional Antidrogas (Sunad), desglosa el reporte.

La droga incinerada forma parte de los 433 kilos de marihuana localizados la semana pasada en el sector El Queserito, parroquia Codazzi, Fundo Casa Amarilla, municipio Pedro Camejo (San Juan de Payara), del estado Apure.

En una casa abandonada del referido fundo se encontraban 15 bultos que guardaban las 737 panelas de marihuana. Todo el cargamento sumó un peso de 433 kilos 200 gramos.

La droga fue traída desde Colombia a través de trochas y pases de ríos “para su ocultamiento y posterior tráfico ilícito”, dice el reporte oficial de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) Apure.

En los municipios apureños fronterizos con Colombia, han detectado campamentos logísticos instalados por grupos de narcotráfico, los cuales han sido destruidos por la Fanb.

Noticia al Día/FANB