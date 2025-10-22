Miércoles 22 de octubre de 2025
Sucesos

Informante, logística y transporte: Los tres capturados de la banda "El Virolo" en JEL

Uno de los detenidos es hermano del jefe de la banda

Por Greily Nuñez

Informante, logística y transporte: Los tres capturados de la banda
‎Tres integrantes de la banda "El Virolo", fueron capturados por funcionarios de la PNB, adscritos a la División Contra Secuestro y Extorsión, en conjunto con la Guardia Nacional Bolivariana, en el Zulia.

La primera detención fue el de la productora agropecuaria, Amina del Carmen Bravo, en el sector Los Chichives del municipio Jesús Enrique Losada, según reseñaron las autoridades a través de minutas policiales.

Bravo se encargaba de informar sobre la presencia de los organismos de seguridad del Estado a los demás integrantes de la banda "El Virolo".

En otro hecho, fue detenido Yunior de Jesús Fuenmayor González, de 28 años, en Paraguachon.

Fuenmayor, mejor conocido con el seudónimo de "El Guajiro Blanco", era el encargado dentro de la estructura criminal de coordinar logística, armamento y traslado de los integrantes del GEDO desde la República de Colombia hacia el municipio JEL del estado Zulia.

Horas más tarde fue aprehendido, Juan Carlos Molina Palmar, en el sector Las Cabimas, parroquia San Rafael del Mojan, en Mara.

A Molina le incautaron 16 municiones, un equipo, una moto y también se encargaba de buscar armamentos en Colombia para cometer sus fechorías en nombre de la banda de "El Virolo".

Los tres señalados quedaron a la orden del MP.

Noticia al Día

