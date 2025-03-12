Inició el juicio contra la primera célula del Tren de Aragua detectada en Chile

De manera telemática, debido a la alta peligrosidad de los imputados, comenzó este martes el juicio contra 12 miembros del Tren de Aragua.

El juicio será en el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique (1.750 kms al norte de Santiago). Estos criminales fueron señalados como la primera célula del Tren de Aragua detectada en Chile, quienes fueron acusados de homicidio, secuestro, extorsión, trata de personas, tráfico de drogas, de migrantes, de armas y asociación ilícita.

Entre los imputados se encuentan su líder, Carlos González Vaca, “El Estrella”, y uno de sus sicarios más violentos, Hernán Landaeta Garlotti, “El Satanás”.

Según explicó la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, se trata de “la primera investigación que detectó que miembros de la megabanda venezolana Tren de Aragua estaban operando en nuestro país, específicamente en la región de Tarapacá y desde aquí extendiendo sus delitos a otras regiones. Estamos hablando del año 2021, cuando nadie en el país sabía de esta organización transnacional, que lamentablemente hoy todos conocemos por sus múltiples crímenes”, según consigna una nota de Mega Investiga.

La banda fue desbaratada en marzo de 2022, en distintos operativos realizados en Valparaíso, Santiago y Tarapacá y se espera que el juicio dure varios meses, puesto que el Ministerio Público presentará más de mil pruebas y subirá al estrado a unos 200 testigos y 40 policías y peritos forenses.

En resumen, la Fiscalía pide para “El Estrella” dos penas de presidio perpetuo calificado (al menos 80 años sin beneficios carcelarios), una pena de reclusión perpetua (20 años sin beneficios) y otros 125 años de presidio adicionales. Asimismo, se pidieron 145 años para “El Satanás”.

Noticia al Día / Infobae