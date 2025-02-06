Integrantes de una célula del Tren de Aragua amenazaron a fiscales durante una audiencia judicial en Chile

Dos integrantes de "Los Piratas", una célula del Tren de Aragua, amenazaron a los fiscales que se encontraban en una audiencia judicial en Chile. Ambos son señalados de perpetrar el secuestro y crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda en Santiago de Chile, hecho ocurrido a finales de febrero de 2024.

Debido a las amenazas, la formalización continuó de manera telemática vía Zoom y se descartó de plano levantar la reserva de la audiencia, por lo que la prensa no puede ingresar a las sesiones.

Dicho individuo era el encargado de proveer los automóviles con los que “Los Piratas” de Aragua cometían sus delitos. Asimismo, fue una de las personas que habría enterrado el cuerpo de Ojeda, y una foto tomada por él mismo daría plena cuenta de ello.

Los “Piratas” están vinculados a al menos 10 delitos por secuestro, homicidios y extorsión, incluyendo el homicidio del teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez, hecho ocurrido en abril de 2024.

Noticia al Día / Radio Cruz del Eje