Domingo 28 de septiembre de 2025
Al Dia

Intentaron degollar a una venezolana en Perú cuando buscaba a su hijo al colegio

La joven denunció el bestial ataque

Por Greily Nuñez

Intentaron degollar a una venezolana en Perú cuando buscaba a su hijo al colegio
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Una venezolana fue atacada por un antisocial, quien intentó degollarla, en Perú.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de septiembre, cuando la joven, Andrea Campos, salió de su casa a buscar a su hijo al colegio. Sin embargo, la joven nunca llegó a retirar a su niño, puesto que un maleante, cuya identidad desconocen, la atacó y le cortó el cuello.

Campos dio a conocer lo sucedido a través de sus redes sociales, indicando que el maleante le tenía vigilada su rutina diaria. “No tengo problemas con nadie. No sé quién fue. Estoy aterrada, en pánico, y temo por mi vida”, expresó en sus redes.

Gracias a la intervención de vecinos y a su propia reacción, logró sobrevivir. Actualmente, se encuentra bajo resguardo, mientras la Policía Nacional del Perú investiga el caso. La denunciante ha presentado las acusaciones correspondientes y exige que las autoridades actúen con rapidez para esclarecer los hechos y garantizar su seguridad.

En su publicación, compartió imágenes y videos del momento, recopilados por ella y sus vecinos, como evidencia del ataque. Su mensaje, cargado de miedo y fe, ha generado una ola de solidaridad entre migrantes y defensores de derechos humanos.

Noticia al Día

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Andrea Campos (@andreaacamposb)

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Zulia bajo alerta por lluvias y descargas eléctricas este domingo

Zulia bajo alerta por lluvias y descargas eléctricas este domingo

Sicarios asesinan a un hombre y los capturan tras persecución policial en Perú

Sicarios asesinan a un hombre y los capturan tras persecución policial en Perú

Barcelona remontó a la Real Sociedad y es el nuevo líder de LaLiga

Barcelona remontó a la Real Sociedad y es el nuevo líder de LaLiga

Un motorizado muerto al chocar contra una camioneta en Mara

Un motorizado muerto al chocar contra una camioneta en Mara

Hijo de Poncho Zuleta sufre robo en Valledupar

Hijo de Poncho Zuleta sufre robo en Valledupar

Falleció Russell Nelson, el presidente más longevo de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

Falleció Russell Nelson, el presidente más longevo de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

Eran zulianos los ocupantes de las camionetas volcadas en la carretera Coro-Punto Fijo

Eran zulianos los ocupantes de las camionetas volcadas en la carretera Coro-Punto Fijo

Imponente discurso de Meloni:

Imponente discurso de Meloni: "Si te sientes ofendido por el crucifijo, no es aquí donde debes vivir"

Baralt se sumó al simulacro nacional luego de registrarse los sismos en la región zuliana

Baralt se sumó al simulacro nacional luego de registrarse los sismos en la región zuliana

Pereció motorizado tras sufrir un accidente vial en la C-2 de Maracaibo

Pereció motorizado tras sufrir un accidente vial en la C-2 de Maracaibo

Selena Gomez y Benny Blanco celebran su boda en California tras dos años de relación

Selena Gomez y Benny Blanco celebran su boda en California tras dos años de relación

Ataque ruso con drones y misiles deja cuatro muertos en Ucrania este domingo

Ataque ruso con drones y misiles deja cuatro muertos en Ucrania este domingo

Hallan a hombre muerto en Fundabarrios

Hallan a hombre muerto en Fundabarrios

UNT vuelve a Cristo de Aranza donde realizó otra jornada social

UNT vuelve a Cristo de Aranza donde realizó otra jornada social

Bill Gates y otros CEO apoyan la semana laboral de tres días gracias a la IA

Bill Gates y otros CEO apoyan la semana laboral de tres días gracias a la IA

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Intentaron degollar a una venezolana en Perú cuando buscaba a su hijo al colegio

Intentaron degollar a una venezolana en Perú cuando buscaba a su hijo al colegio

¡Regresó la reina! Yulimar Rojas compitió en Venezuela después de más de diez años

¡Regresó la reina! Yulimar Rojas compitió en Venezuela después de más de diez años

Papa León XIV denuncia que la miseria

Papa León XIV denuncia que la miseria "de pueblos enteros" se encuentra "a las puertas de la opulencia"

Cifra récord de siembra de maíz en Venezuela

Cifra récord de siembra de maíz en Venezuela

Eran zulianos los ocupantes de las camionetas volcadas en la carretera Coro-Punto Fijo

Eran zulianos los ocupantes de las camionetas volcadas en la carretera Coro-Punto Fijo

Noticias Relacionadas

Sucesos

Sicarios asesinan a un hombre y los capturan tras persecución policial en Perú

Uno de los sicarios es venezolano
Zulia

Barrio Ricardo Aguirre: Cada calle tiene el nombre de una gaita de El Monumental, con los mismos problemas de más de 5 décadas

La Grey Zuliana, Diálogo, Maracaibo Marginada son entre muchos los nombres escogidos por los habitantes de esta barriada para sus calles
Entretenimiento

El doble de Diomedes Díaz causa sensación en TikTok

El clip muestra al imitador cantando en plena vía pública, con gestos, voz y vestimenta que evocan al legendario cantautor vallenato
Al Dia

Alcaldía de Maracaibo rehabilitará el patinódromo Alfredo León Moreno

El patinódromo Alfredo León Moreno está ubicado en el Parque Vereda del Lago, en la entrada norte, cerca de la estación de PoliMaracaibo

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025