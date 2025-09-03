Intentaron venderle las bolsas CLAP a los trabajadores del Metro de Caracas

El fiscal general de la república, Tarek William Saab, informó sobre la aprehensión de una pareja por comercializar bolsas alimenticias del CLAP.

Indicó, que los ciudadanos José Campo y Annyerneth Labory, serán imputados por los delitos de apropiación y distracción del patrimonio público y agavillamiento.

"Ambos valiéndose de su investidura como servidores públicos, pretendían comercializar 80 bolsas alimenticias CLAP, las cuales estaban asignadas para el personal del metro de Caracas, con el fin de lucrarse económicamente, cuya venta y comercialización está prohibida, ocasionándole un grave daño al pueblo Venezolano", puntualizó Saab.

