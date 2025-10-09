Un hombre intentó quemar a su pareja junto a sus cinco hijos en Falcón.

El señalado, de nombre, Orangel Antonio Galué Menese, de 43 años, prendió fuego la casa donde estaban sus familiares. Afortunadamente, todos lograron salir sin heridas de gravedad.

Galué, oriundo de Puerto Uribia, Colombia, fue detenido por funcionarios del Servicio de Investigación Penal del Estado Falcón (Sipef), según reseñó el periodista Gerardo Morón, a través de sus redes sociales.

Galué Menese amenazó con apuñalar y quemar a su pareja, causar daños a una vivienda en la cual ella se refugió con sus hijos.

Durante el arresto, uniformados colectaron el arma blanca presuntamente usada para cometer el hecho.

El caso quedó a cargo de la Fiscal 16 del Ministerio Público.

Noticia al Día