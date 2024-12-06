Intoxicada adolescente de 13 años por presunto reto viral dentro de un liceo en Maturín

Una estudiante de 13 años, sufrió una intoxicación en la Unidad Educativa Francisco Verde, ubicada en el sector La Fuente de Maturín.

Al parecer, la adolescente ingirió una bebida no identificada que le dio otra compañera dentro de la institución educativa.

Según los informes preliminares de las autoridades, la estudiante perdió el conocimiento tras consumir la bebida y fue trasladada inmediatamente al centro de salud debido a los efectos de la sustancia.

La policía local ya se encuentra investigando las circunstancias exactas del hecho y la naturaleza de la bebida consumida, con un enfoque particular en la posibilidad de que se trate de un reto viral.

La comunidad educativa de Maturín se mantiene preocupada por este incidente, mientras las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.

Noticia al Día / El Universal