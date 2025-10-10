Intoxicadas más de 30 personas dentro de dos instituciones en Cojedes

Cerca de 32 ciudadanos, entre niños, adolescentes y adultos, resultaron intoxicados en dos instituciones educativas del municipio Ricaurte del estado Cojedes.

La alarma comenzó en el Liceo Nacional Fernando Figueredo, donde 20 personas, entre estudiantes y personal docente, presentaron síntomas perjudiciales de manera repentina.

El alcalde Dr. José Ramón Páez, junto al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), Cuerpo de Bomberos, 0800 Cojedes, Cuerpo de Protección Civil, se desplegaron rápidamente para trasladar a los afectados al CDI Libertad en Lagunitas.

Horas después de esta irregularidad, se registró un nuevo caso en el preescolar «C.E.I. Deiles Hernández», ubicado en la comunidad de Cantarrana.

Allí, resultaron intoxicadas 12 personas, entre niños, adultos del personal docente y administrativo.

Los afectados presentaron diversos síntomas y los trasladaron a centros de salud locales, mientras que las autoridades investigan cuál es la sustancia que ha estado perjudicando a las personas en las instituciones en la región.

