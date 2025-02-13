Martes 26 de agosto de 2025
Sucesos

Intoxicados más de 10 alumnos tras comerse unas gomitas en La Guaira

La intoxicación no pasó a mayores

Por Greily Nuñez

Cerca de 14 alumnos fueron llevados de emergencia a un centro a la Clínica Popular Alfredo Machado y al Hospital Rafael Medina Jiménez de Pariata, al presentar síntomas de intoxicación por supuestamente consumir unas gomitas, marca Mentos Vitamínicos.

Los estudiantes de la Escuela Rafael Urdaneta del sector La Esperanza IV, en Carayaca, ingirieron las gomitas durante el recreo luego de que una compañera de clases se las suministrara. Se determinó que el producto fue entregado a la menor por su abuelo, identificado como José Manuel Cambero (63), quien reside en el mismo sector y labora en el área de mantenimiento del Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Ante la situación, se desplegaron efectivos de Seguridad Ciudadana, la Policía de La Guaira y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para esclarecer los hechos.

El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, informó que nueve de los niños fueron atendidos en la Clínica Popular Alfredo Machado y dos en el Hospital Rafael Medina Jiménez, donde recibieron evaluación médica. Nueve fueron dados de alta y cuatro continúan en observación, aunque se encuentran estables.

“Afortunadamente, no pasó a mayores, pero ésto enciende una alarma. Nuestros cuerpos de seguridad están desplegados haciendo la investigación correspondiente”, expresó el gobernador. Además, destacó que ya se ubicó al abuelo que entregó las golosinas y que las autoridades continúan con las pesquisas para determinar la procedencia y efectos del producto.

“Recibimos las orientaciones de nuestro ministro Diosdado Cabello Rondón de desplegarnos y garantizar la vida de todos estos niños. No hay que alarmarse, pues todo está bajo control”, aseguró Terán.

Noticia al Dia / Últimas Noticias

