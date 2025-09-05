Viernes 05 de septiembre de 2025
Investigarán caso de maltrato animal en Ferias de Tintorero

A través de un video en redes sociales se observa a varios hombres golpear y patear a un toro

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que han iniciado una investigación para determinar responsabilidades relacionadas con un caso de maltrato animal en las Ferias de Tintorero.

A través de la cuenta oficial del Ministerio Público en Instagram, Saab precisó que fueron designadas para tales efectos la Fiscalía 86 Nacional y la Fiscalía 23 con competencia en Defensa Ambiental.

Explicó que a través de un video viral en redes sociales se observa a varios hombres golpear y patear de forma cobarde a un toro, ocasionándole un grave daño al indefenso animal.

El lamentable hecho ha generado indignación entre los ciudadanos, quienes rechazan este tipo de actos que no forman parte de la competencia.

