Joven de 19 años asesinó a una mujer por ser la hermana de un CICPC en Aragua

Funcionarios del CICPC capturaron a uno de los responsables en el asesinato de, Delcy Beyaneth Araujo Aranguren, de 46 años.

El responsable quedó identificado como, Héctor Gabriel Duarte Aguirre, de 19 años.

El femicidio ocurrió el pasado 10 de mayo del 2024, en el sector San Vicente, barrio El Viñedo 1 (Los Ranchos), parroquia Los Tacariguas, municipio Girardot del estado Aragua.

A través del trabajo de investigación realizado por los detectives, se pudo conocer, que la víctima se encontraba junto a su pareja dentro de su vivienda, cuando de manera violenta ingresaron dos hampones fuertemente armados y dispararon contra Araujo.

La mujer murió en el sitio y los homicidas huyeron con rumbo desconocido.

Por ser hermana de un CICPC

Con las pesquisas técnico – científicas, se logró la ubicación de Duarte Aguirre, quien junto a otros delincuentes habrían ejecutado el atroz crimen motivado a que la víctima era hermana de un funcionario de la Policía Científica y por eso los organismos de seguridad realizaban dispositivos de seguridad en el sector.

La captura de este maleante se registró en las adyacencias donde ocurrió el homicidio y quedó a la orden del Ministerio Público.

Noticia al Día