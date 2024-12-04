Joven de 22 años tiró a su bebé de dos meses contra la cama al discutir con su mujer en El Tigre

Un joven de 22 años, tiró a su bebé de dos meses contra la cama de su cuarto en medio de una discusión que sostenía con su mujer.

La brutal agresión ocurrió en el municipio San José de Guanipa en el estado Anzoátegui.

Se pudo conocer que mientras la pareja discutía, el hombre agarró al bebé y lo lanzó contra la cama.

De acuerdo con el reporte de Llanero Digital, el infante llegó al ambulatorio Fritz Peterson, del municipio San José de Guanipa, donde lo remitieron hacia el hospital, debido a que presentaba sangramiento digestivo.

Se conoció que los funcionarios de la Policía del Estado Anzoátegui lograron capturar al padre de la víctima y lo dejaron tras las rejas.

Noticia al Día / Diario 2001