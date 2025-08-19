Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Una mujer identificada por sus familiares como Dania Paola Dobobuto Velásquez, de 24 años de edad, permanece desaparecida junto a sus cuatro hijos desde el pasado sábado 16 de agosto, fecha en la cual decidió viajar desde Ciudad Ojeda a Santa Bárbara del Zulia.

Su madre, Carol Velásquez (42), informó a través de un contacto telefónico con Noticia al Día que tras la repentina ausencia de su hija y nietos decidió colocar la denuncia ante las autoridades del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), por el temor que algo malo le haya ocurrido.

Destacó que desde que Dania Paola se fue de viaje con sus cuatro niños de siete, seis, cuatro y tres años de edad, respectivamente, no ha recibido ningún tipo de información sobre su paradero pues ella no se ha comunicado ni por teléfono ni por redes sociales con ninguno de sus familiares.

Agregó que Dania Paola tiene su marido pero que éste tampoco sabe cuál es el paradero de la joven madre. Carol Velásquez dejó bien claro que no sabe ni siquiera porqué su hija Dania Paola viajó a Santa Bárbara del Zulia, pues nunca les manifestó nada al respecto.

"No sabemos nada desde que se fue el sábado para Santa Bárbara. Ella anda con mis cuatro nietos y de ellos tampoco sabemos nada, estamos desesperados. Su marido tampoco sabe nada. Ya colocamos la denuncia sobre la desaparición ante en CPNB porque no sabemos si algo malo le ocurrió", dijo Carol Velásquez.

La madre de Dania Paola Dobobuto Velásquez agradece a quienes tengan información sobre su paradero comunicarse a los teléfonos 0412-1728322 y 0414-6120250. Destacó que la incertidumbre se acentúa con cada hora que pasa pues no sabe si la secuestraron o si fue víctima de un delito más grave.

Noticia al Día