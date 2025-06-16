Joven resultó herida tras accidente vial en San Francisco

Este 15 de junio, alrededor de las 2:30 p.m., un accidente de tránsito en la avenida 158 de San Francisco, cerca de la farmacia El Progreso, dejó como saldo una mujer lesionada.

Según el periodista Jhorman Cruz, la colisión involucró un vehículo particular y una motocicleta. Al llegar al sitio, funcionarios de la Brigada de Emergencia de la PNB en el Zulia hallaron a Eloedis Rodríguez, de 29 años, tendida sobre el pavimento, con signos de traumatismo generalizado.

La víctima recibió atención prehospitalaria en el lugar y luego fue trasladada en una ambulancia privada al Hospital General del Sur. En el procedimiento participaron el jefe de servicio Jorge Valbuena y los oficiales Daury Gerez y José Romero, quienes entregaron a la paciente al personal médico sin complicaciones.

Noticia al Día / Jhorman Cruz