Joven venezolana se despidió con un mensaje en sus redes sociales tras lanzarse de un puente en México

Una joven venezolana perdió la vida al lanzarse de un puente, en la vía Atlixcáyotl, en México.

La víctima, identificada como, Yusvely Marianny, de 20 años de edad, se habría despedido con un mensaje en sus redes sociales.

Desgarrador mensaje

De acuerdo a medios locales, la venezolana escribió en sus redes dos horas antes de lanzarse del puente.

En el mensaje dejó una desgarradora explicación en el que expuso su dolor, que se sentía rechazada por su madre y que había sufrido un abuso sexual por parte de su hermano.

"¡Holaaa a todos! Jeje. Esta es mi última publicación y les quería dejar un mensaje de que los quiero mucho, échenle muchas ganas a la vida, yo muchas veces creí que tenía potencial para algunas cosas, pero me termine convenciendo de que no, la vida es bonita, adoro vivir y sentir los rayitos de sol en mi piel y las gotas de lluvia en mi cabello, dijo la venezolana.

“Por miedo a fracasar nunca me animé hacer nada con mi vida y cada día que pasaba mi cuarto se volvía una habitación de putrefacción, acumulación, mal olor, vergüenza, miedo, lujuria, decepción, ansiedad y desesperación, entrar a mi habitación era como ver una mente desastrosa. Aunque mami, dice que es porque soy una floja (yo creo que también tiene razón) jaja".

“Asquerosa y absurda. La mayoría de mi vida nunca me sentí realmente querida, nunca tuve muchos amigos, tampoco era cercana con mi propio hermano y siempre pensé que era una carga para mami. (Lo siento mami jeje)”

“Espero puedas perdonarme por hacerte enojar muchas veces y tomar tus cosas sin permiso”.

