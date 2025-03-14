Joven violó a sus hijastras de 13 y 8 años en Bachaquero

Un repudiable caso de abuso sexual sacude a la población de Bachaquero, en Zulia.

Dos hermanitas, una de 13 y 8 años, fueron abusadas sexualmente por su padrastro, en una vivienda de Mi Esperanza, un barrio adyacente al populoso sector de La Victoria, en la referida localidad petrolera.

Ante esta acusación, funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) en Valmore Rodríguez iniciaron las indagaciones correspondientes.

El implicado de nombre, Ednixon David Rojas Márquez, de 22 años de edad, fue encontrado detrás de la casa, cuando los funcionarios policiales solicitaron su presencia.

En el procedimiento, los funcionarios de la PNB también aprehendieron a la madre de las niñas, Rosibel del Valle Adrianza Lameda, 30 años, por el presunto delito de omisión y ser cómplice de las presuntas agresiones y violencia sexual.

Según el medio El Regional del Zulia, una tía de las niñas denunció lo que estaba ocurriendo en el interior de la casa. La niña de 8 años, contó las atrocidades que le hacía, mientras que descubrieron que la hermana mayor quedó embarazada.

Una fuente relacionada al caso, reveló, que la asolescente de 13 años, había recibido días antes una fuerte golpiza por el padrastro, ya que presentaba hematomas en rostro y brazo, y una cortada generada por un cuchillo cerca del ojo. Los señalados serán presentados a tribunales este viernes 14-M.

Noticia al Día / El Regional del Zulia