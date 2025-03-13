La FANB desmantela campamento de minería ilegal en el sur del país

Este jueves 13 de marzo, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, informó sobre el desmantelamiento de un campamento de minería ilegal en estado Bolívar, zona fronteriza con Brasil.

A través de su cuenta en X, el militar detalló que encontraron 16 viviendas y depósitos, además de 640 metros de manguera, cinco motobombas, ocho turbinas, 320 litros de diésel, 120 litros de gasolina, entre otros materiales.

Hernández Lárez, subrayó que el campamento causaba daños ambientales, como contaminación de aguas, sedimentación y destrucción de la capa vegetal.

En el marco de la Orden Fragmentaria 01-25 (Guri-Caruachi-Macagua-Tocoma) a la Orden de Operaciones "Roraima 2025”, la #FANB misionó a la URRA de Combate N° 62 Bolívar, en acompañamiento de la Dra. Fraider Morillo, Fiscal 3ro. en materia de Ambiente, para efectuar recorrido,… pic.twitter.com/udKAO3h7g9 — GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) March 13, 2025

Lee también: FANB destruyó seis campamentos logísticos de grupos irregulares en Jesús María Semprún

Noticia al Día