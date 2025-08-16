La fuerte lluvia de este 16-Ago y los vientos huracanados causaron el derrumbe de un viejo galpón en la C-3: No hubo heridos

Las fuertes lluvias y los vientos huracanados que desde la noche de este viernes azotan a Maracaibo y a otros municipios de la región zuliana, generaron varios daños estructurales en la ciudad, inundaciones y además el colapso de un viejo galón ubicado en la Circunvalación 3, en la zona oeste de Maracaibo.

El hecho sucedió a tempranas horas de la mañana de este sábado 16 de agosto y poco después, funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo llegaron al sitio para verificar la situación, determinando que el hecho no dejó personas heridas, solo algunas pérdidas materiales.

El estruendo producto del derrumbe hizo que decenas de personas salieran de sus hogares a ver lo que había sucedido y a verificar si habían heridos o fallecidos debajo de los escombros. Tras la inspección de las autoridades, se despejaron la dudas y solo fue un susto para quienes residen en los alrededores.

Noticia al Día / Cortesía