La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

La joven Dania Paola Dobobuto Velásquez, de 24 años de edad, quien fue reportada por sus familiares como desparecida tras irse de viaje con sus cuatro hijos desde Ciudad Ojeda hasta Santa Bárbara del Zulia, se encuentra en perfecto estado de salud y solo estaba huyendo de su marido.

Tras ver la publicación que hizo NAD este martes 19 de agosto, la muchacha contactó a sus parientes más cercanos y les aseveró que no estaba secuestrada ni desaparecida y que estaba bien al igual que sus niños. Ella, simplemente, decidió irse de su hogar por problemas maritales con el padre de sus hijos.

La razón por la que no se comunicó con nadie para decir donde estaba, es porque tuvo que vender su teléfono celular, para comprar los pasajes que la llevaron hasta el municipio Colón, instalándose en una finca donde le ofrecieron trabajo y un espacio para sus hijos.

"Yo quiero dejar bien claro que no estoy secuestrada ni yo secuestré a mis hijos. Ellos están bien conmigo y yo solo me fui de Ciudad Ojeda porque mi marido me maltrata. No le dije nada a nadie porque no tenía teléfono, lo vendí para conseguir los pasajes", dijo Dania Paola Dobobuto Velásquez.

La noticia sobre la "desaparición" de la joven madre fue leída "al aire" durante la transmisión de un programa radial desde El Vigía, motivo por lo que los cuerpos de seguridad activaron una búsqueda que finalizó en la finca donde Dania Paola estaba. Luego, tanto ella como sus hijos recibieron atención médica.

Lea también: Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Noticia al Día