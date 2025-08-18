Lunes 18 de agosto de 2025
Al Dia

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

El hecho ocurrió el pasado mes de mayo en el lago Grapevine, al noroeste de Dallas. El abogado de la familia Moore confirmó que un jurado del condado de Tarrant, realizó la acusación el pasado viernes 15 de agosto por este delito grave de segundo grado.

Por José Gregorio Flores

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión
Daikerlyn Alejandra González podría pagar hasta 20 años de cárcel por el homicidio involuntario de la cadete Ava Moore. Foto: RRSS.
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La venezolana Daikerlyn Alejandra González, de 21 años de edad, fue acusada de homicidio involuntario por la trágica muerte de Ava Moore (18), cadete de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quien perdió la vida al ser embestida por una moto de agua.

El hecho ocurrió el pasado mes de mayo en el lago Grapevine, al noroeste de Dallas. El abogado de la familia Moore confirmó que un jurado del condado de Tarrant, realizó la acusación el pasado viernes 15 de agosto por este delito grave de segundo grado.

Si es declarada culpable, la venezolana podría recibir hasta 20 años de prisión y una multa máxima de diez mil dólares, según las leyes del estado de Texas. El otro señalado es Maikel Alexander Coello Perozo (21) quien enfrenta cargos de obstaculizar la aprehensión o el procesamiento, pues ayudó a González a escapar de lugar de los hechos.

La muerte de la cadete Ava Moore

El hecho ocurrió durante el fin de semana del Memorial Day 2025, el domingo 25 de mayo, cuando la funcionaria salía del lago caminando y fue impactada por una moto acuática, falleciendo poco después por las heridas.

La acusada habría pasado varias veces cerca de los bañistas a alta velocidad, lo que puso en riesgo la vida de los presentes, informó un testigo. La policía informó sobre el arresto de González el 27 de mayo, luego de publicar su foto como sospechosa del homicidio. Su abogado se negó a emitir declaraciones al respecto.

Moore había completado recientemente su primer año en la Escuela Preparatoria de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, donde formó parte del equipo de baloncesto. Se graduó en 2024 de la Escuela Secundaria Timber Creek.

El abogado de la familia Moore aseguró que pronto iniciará una investigación independiente sobre las políticas de patrullaje acuático, los protocolos de cumplimiento y las medidas de seguridad a nivel local, estatal y federal.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

El Granada todavía aloja nuevos recuerdos: Así lo sentimos

El Granada todavía aloja nuevos recuerdos: Así lo sentimos

Francisco Álvarez sale lesionado y será evaluado en Nueva York

Francisco Álvarez sale lesionado y será evaluado en Nueva York

Josef Martínez llega a 128 goles en la MLS

Josef Martínez llega a 128 goles en la MLS

A una niña colombiana le pusieron de nombre:  Chat Yipiti Bastidas Guerra

A una niña colombiana le pusieron de nombre:  Chat Yipiti Bastidas Guerra

Wilyer Abreu arribó a los 22 estacazos

Wilyer Abreu arribó a los 22 estacazos

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

Argentina presenta lista preliminar de convocados para los duelos ante la Vinotinto y Ecuador

Argentina presenta lista preliminar de convocados para los duelos ante la Vinotinto y Ecuador

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

Máximo Acosta asciende a las Grandes Ligas con los Marlins de Miami

Máximo Acosta asciende a las Grandes Ligas con los Marlins de Miami

Rafael Cabrera Colmenares asume como nuevo coordinador del Programa de Salud Bucal en la Secretaría de Salud del estado Zulia

Rafael Cabrera Colmenares asume como nuevo coordinador del Programa de Salud Bucal en la Secretaría de Salud del estado Zulia

Dos aviones militares de Indonesia descargaron 800 toneladas de ayuda humanitaria desde el aire sobre Gaza

Dos aviones militares de Indonesia descargaron 800 toneladas de ayuda humanitaria desde el aire sobre Gaza

Torneo de béisbol infantil siembra futuro en Maracaibo

Torneo de béisbol infantil siembra futuro en Maracaibo

Un muerto al caerle encima un paquete con ayuda humanitaria lanzada desde el aire en Gaza

Un muerto al caerle encima un paquete con ayuda humanitaria lanzada desde el aire en Gaza

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 18 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 18 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 18 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este lunes 18 de agosto

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Adolescente que se encontraba desaparecida en La Villa del Rosario fue encontrada a salvo y entregada a su familia

Adolescente que se encontraba desaparecida en La Villa del Rosario fue encontrada a salvo y entregada a su familia

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

¿Chiste regional o peligro en la vía?: El video del motorizado que transporta un colchón y a una mujer sentada encima sosteniéndolo en la C-1

¿Chiste regional o peligro en la vía?: El video del motorizado que transporta un colchón y a una mujer sentada encima sosteniéndolo en la C-1

Comienza la histórica reunión de Putin y Trump en Alaska

Comienza la histórica reunión de Putin y Trump en Alaska

Noticias Relacionadas

Sucesos

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

El hecho ocurrió el pasado mes de mayo en el lago Grapevine, al noroeste de Dallas. El abogado de la familia Moore confirmó que un jurado del condado de Tarrant, realizó la acusación el pasado viernes 15 de agosto por este delito grave de segundo grado.
Al Dia

El paraíso de Timotes en el lente de una zuliana: La esencia andina entre tradición y naturaleza

Ubicado en el corazón del estado Mérida y rodeado de páramos y senderos, es conocido como "El paraíso de Los Andes".
Sucesos

Murió hombre que iba en su "bicitaxi" con dos pasajeros y fue arrollado por una camioneta en San Francisco

Informes preliminares de este suceso indican que el chofer responsable del arrollamiento huyó a toda velocidad. Las víctimas fueron socorridas por funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo y llevadas hasta el hospital General del Sur, donde el dueño de la "bicitaxi" expiró.
Al Dia

Aumentarán las temperaturas en Venezuela desde este 20-Ago por la DECLINACIÓN SOLAR

El país experimentará un período de máxima incidencia solar, producto del paso cenital del Sol


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025