Ladrones entraron a robar a una casa y abusaron por horas de una mujer delante de su esposo y cuñado en Portuguesa

Carlos Pérez Silvera, abusó sexualmente de una mujer durante el robo de una casa en Guanare, estado Portuguesa.

El caso se remonta al Primero de marzo de 2013, en el barrio Sol de Justicia. De acuerdo al Ministerio Público, Pérez y sus cómplices, incluyendo dos adolescentes, ingresaron con armas blancas y de fuego a la vivienda.

En el interior de la casa estaba la víctima con su esposo y su cuñado. En medio del atraco, Pérez y los demás antisociales los sometieron y abusaron sexualmente de la mujer durante varias horas.

Tras concretar los crímenes, los antisociales huyeron de la vivienda con diversos bienes, como una lavadora, un televisor, tres cilindros de gas y un equipo de sonido, además de dinero en efectivo.

Pusieron la denuncia



Las víctimas presentaron una denuncia ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Dos años después del crimen, en 2015, agentes del organismo capturaron a Pérez.

La Fiscalía Séptima del Primer Circuito acusó a Pérez de los delitos de violencia sexual, uso de adolescente para delinquir y robo agravado. Luego, el Tribunal Tercero de Juicio de Guanare lo declaró culpable.

Pérez, que sigue preso en la Comandancia General de PoliPortuguesa, fue condenado a 18 años y seis meses en prisión. Por su parte, Elías Moisés Pernalete Torrealba pasará 15 años tras las rejas tras admitir su papel en el crimen.

Noticia al Día / Diario 2001