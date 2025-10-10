Lanzaron artefacto explosivo contra sede del DGCIM en La Limpia

Un presunto artefacto explosivo fue lanzado a la sede de la Dirección General Contra la Inteligencia Militar (DGCIM), en La Limpia del municipio Maracaibo, en Zulia.

El ataque ocurrió el jueves 9 de octubre, cuando los antisociales arrojaron la granada contra la fachada del comando militar, según informaron fuentes cercanas al caso.

La explosión solo afectó la fachada de la sede. Indicaron, que no hubo heridos ni víctimas que lamentar.

Al lugar se apersonaron efectivos de diferentes cuerpos policiales y militares de la región, sin embargo, el caso quedó en manos de los detectives de la Policía Científica, precisó la fuente.

Noticia al Día