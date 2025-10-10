Viernes 10 de octubre de 2025
Lanzaron artefacto explosivo contra sede del DGCIM en La Limpia

No se registraron heridos

Por Greily Nuñez

Lanzaron artefacto explosivo contra sede del DGCIM en La Limpia
Un presunto artefacto explosivo fue lanzado a la sede de la Dirección General Contra la Inteligencia Militar (DGCIM), en La Limpia del municipio Maracaibo, en Zulia.

El ataque ocurrió el jueves 9 de octubre, cuando los antisociales arrojaron la granada contra la fachada del comando militar, según informaron fuentes cercanas al caso.

La explosión solo afectó la fachada de la sede. Indicaron, que no hubo heridos ni víctimas que lamentar.

Al lugar se apersonaron efectivos de diferentes cuerpos policiales y militares de la región, sin embargo, el caso quedó en manos de los detectives de la Policía Científica, precisó la fuente.

