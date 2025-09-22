Las balas malditas de unos narcos acabaron con el mundo de Ariana Sofía Lozada Ruíz

A los 11 años el mundo es la escuela, la alegría de la vida son los amiguitos del colegio, la casa es castillo y refugio, bajo las alas de mamá no hay porque temer, así era para Ariana Sofía Lozada Ruíz, quien conversaba en una charla grupal cuando sonaron balazos, gritos, dos hombres corren, el fuego va por ellos ¿razones?, las de siempre, drogas la maldita cocaína, el crimen, los horreres de la sociedad y, el barrio Primavera de Baraona-Colombia, la chiquilla suelta un quejido, sus amiguitos la ven quedar sin color en el rostro, caer desvanacida.

Ella que no tenía nada que ver, ella que en su mundo de inocencia reía, se le va el aliento, mientras que: Jaider Gómez Morales y José Carlos de la Hoz Rodríguez están Cuidados Intensivos a salvo.

Los datos para esta nota los tomamos del periodico colombiano El Heraldo en su edición digital.

JC