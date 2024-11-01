Las estrategias de los miembros del Tren de Aragua para evitar ser identificados en EE UU y México

El Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más grandes y peligrosas del país, comenzó a emplear tácticas para evadir la identificación en Estados Unidos y México.

Conocidos por tatuarse símbolos que representan su jerarquía y lealtad, los miembros de este grupo están optando por ocultar, modificar o eliminar estos diseños de su piel para evitar ser reconocidos por las autoridades.

Esta estrategia responde a una intensificación de los operativos de seguridad en ambos países, que buscan contener la actividad delictiva de esta banda y su creciente influencia en el narcotráfico y trata de personas.

Ocultan sus tatuajes



Con una estructura organizada que les permite operar de forma clandestina, los miembros del Tren de Aragua se esfuerzan por pasar desapercibidos entre los migrantes que cruzan hacia Estados Unidos desde México. Las autoridades observaron que los pandilleros más jóvenes, e incluso algunos veteranos, ahora evitan marcarse con los tatuajes tradicionales de la banda.

Gilberto Loya, secretario de Seguridad de Chihuahua, confirmó a Noticias Telemundo que “los pandilleros más antiguos sí portan algún tipo de tatuajes, como un tren o la silueta de Michael Jordan, pero los nuevos ya no”.

Este cambio responde a la vigilancia constante de las fuerzas de seguridad, que reconocen estos tatuajes como indicadores de pertenencia al Tren de Aragua. En los sectores fronterizos de Texas, el Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés) señaló que el ocultamiento de estos símbolos es parte de una “estrategia de contrainteligencia” que busca eludir el arresto.

Los tatuajes de la banda de origen venezolano incluyen símbolos específicos, como estrellas que indican rango, coronas que se asemejan a las de otras pandillas, y frases como “Real Hasta la Muerte” e “Hijos de Dios”, tal como se detalla en un informe del DPS.

Expansión del Tren de Aragua y colaboración en el norte de México

A lo largo de los últimos años, el Tren de Aragua extendió sus operaciones en México, principalmente en la frontera norte. En Chihuahua, estado fronterizo con Texas, los miembros de la banda se asociaron con carteles mexicanos como La Línea y La Empresa, quienes participan en el tráfico de migrantes y en actividades de secuestro y extorsión, según el secretario Loya.

Las autoridades chihuahuenses, en coordinación con la Patrulla Fronteriza estadounidense, crearon un grupo especial para investigar a la banda y su creciente participación en la actividad delictiva fronteriza. Este esfuerzo responde a informes de inteligencia que detallan cómo el Tren de Aragua actúa en México en colaboración con carteles, al aprovechar su conocimiento sobre la dinámica migratoria en la región.

Medidas gubernamentales



La actividad del Tren de Aragua fue detectada en varios estados de Estados Unidos, incluyendo Texas e Illinois, donde la banda criminal continúa su estrategia de ocultamiento y asociación con otros grupos delictivos locales.

En este contexto, el gobierno de Texas declaró al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera, lo que permite un enfoque de mayor contundencia en los operativos policiales. El gobernador Greg Abbott anunció en septiembre pasado la creación de un grupo especial para identificar y arrestar a sus miembros y ofreció recompensas de hasta 5 mil dólares por información útil.

Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos comenzó a bloquear propiedades y activos asociados con la banda en Estados Unidos, en un intento por limitar sus recursos financieros y su capacidad operativa.

Esta serie de medidas evidencia la gravedad de la amenaza que representa el Tren de Aragua en suelo estadounidense y refuerza los esfuerzos de vigilancia en las zonas fronterizas para interceptar a los migrantes vinculados a esta organización.

Noticia al Día / El Nacional