Liberado el productor agropecuario de Machiques

El productor agropecuario, Hernán López, fue liberado tras permanecer cinco días secuestrado por una presunta banda criminal que opera en el municipio Machiques de Perijá.

El procedimiento quedó en manos de los efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes lograron la liberación del productor.

A través de una grabación quedó confirmada su liberación, puesto que se observa al productor López hablar por videollamada con uno de sus familiares, mientras que en la parte de atrás se encuentran dos uniformados del Conas.

"Yo estoy bien, estoy en resguardo, quedate tranquila, yo estoy bien" se escucha decir al productor agropecuario, mientras el llanto quiebra su voz.

López fue llevado a la sede del Conas donde se encuentra estable de salud.

Según testimonios de los empleados, el productor agropecuario fue secuestrado el pasado martes 29 de octubre, cuando tres hampones armados irrumpieron en las instalaciones de su finca y lo sometieron. En medio del caos, los delincuentes se llevaron a López en su propia camioneta.

Hasta los momentos se desconoce qué acciones tomarán los efectivos del Conas y a quiénes le atribuirán este secuestro que vuelve a tomar fuerza en la entidad zuliana.

Secuestrada en Ciudad Ojeda

Recordemos, que el pasado 8 de agosto, fue secuestrada la empresaria Karelin Díaz, cuando se encontraba en su tienda de ropa, en Ciudad Ojeda.

Una semana después fue liberada y en este caso las autoridades tampoco dieron detalles del procedimiento.

Noticia al Día