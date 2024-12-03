Liquidan a hampón tras intentar tomar el control de El Valle en Caracas

Darwin Galis Carvajal Pérez, conocido como “El Dubái”, cayó muerto la madrugada de este lunes, en el barrio El 70 del Valle.

Este peligroso antisocial, considerado el cabecilla de una banda que intentaba tomar el control de la zona, fue abatido en un enfrentamiento con funcionarios de la división de investigación de homicidios de la coordinación este del CICPC, según información del reconocido periodista de sucesos Roman Camacho.

Camacho explicó que el suceso se produjo en la Carretera Vieja Petare-Guarenas, específicamente en el sector La Avioneta, donde las comisiones del CICPC realizaban un despliegue de seguridad.

Al avistar a “El Dubái”, los funcionarios le dieron la voz de alto, pero el delincuente reaccionó sacando su arma de fuego, lo que desencadenó un intercambio de disparos. Tras el enfrentamiento, el antisocial resultó muerto en el lugar.

“El Dubai”, de 29 años, había estado eludiendo a las autoridades mientras se escondía de los operativos policiales en El Valle. Era uno de los diez delincuentes más buscados por la Coordinación de Investigación de Homicidios del Eje Central y por la delegación municipal del Cicpc en la zona.

Las autoridades confirmaron que “el Dubai” tenía múltiples solicitudes por homicidio, entre ellas, el asesinato de Ender Moisés Infante Marrero, ocurrido en agosto de 2023 en el Cementerio, y el de Jean Alexander Vivas Uzcátegui, de solo 19 años, asesinado en el barrio El 70 el pasado viernes 29 de noviembre.

Noticia al Día / La Patilla