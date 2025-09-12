Llueve con granizo en Mara

Una intensa lluvia con granizo y actividades eléctricas se registra en el sector La Loma, parroquia Ricaurte del municipio Mara, en Zulia.

A través de algunos videos difundidos en la red social Instagram de Meteozulia, dieron a conocer lo ocurrido cerca de las 2:30 de la tarde de este viernes 12 de septiembre, donde dejaron en evidencia lo ocurrido.

En otra publicación, acotaron, que el tiempo para este 12-S, será de lluvias dispersas en los municipios cercanos. La temperatura diurna alcanzará los 34.8°C y bajará a 26.2°C. Se esperan alrededor de 12.8 mm de precipitación y la humedad rondará el 70%.

