Lo mató a puñalas la mamá: Mientras dormía

A media madrugada, los mis pasos que cuando era un bebé se escuchaban camino a su habitación para llevarle el biberón, esta vez, llevaban la fatalidad, la locura…la muerte. El diario Crónica cuenta que esto sucedió en la barriada de Río Cuarto, Provincia de Córdoba.

Una mujer de 47 años, bajo medicación por padecimientos mentales, a media madrugada se levantó, tomó un cuchillo, fue a la habitación donde dormía su hjijo de 14 años y le atacó causándole varias heridas.

¿Qué sucedió? se preguntaba la policía donde escucharon el testimonio de la mujer quien dijo, muy escuetamente, "me tomé los medicamentos y me dormí, al despertar en la mañana enconré a mi hijo muerto".

