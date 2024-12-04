Los abusos de este profesor de matemáticas con una niña de 3 años, hasta contarlos ofenden

El diario digital colombiano El Pilón trae en sus notas de sucesos la sentencia de prisión para este joven profesor de matemáticas acusado de abusos sexuales (actos lascivos) con una niña de tres años.

José David Rodríguez Medina, docente de 24 años, cometió la peores bajezas con una chiquilla inocente.

Indica el mencionado portal de noticias: "Rodríguez Medina es señalado de abusar de una niña, estudiante de prekínder, en presuntos hechos ocurridos dentro del colegio Fisher School, donde laboraba el maestro en el área de Matemáticas, Estadística, Geometría e Informática según el ente acusador."

Fueron tan horrendas las acciones de este profesor que nos evitamos contarlas en respeto a usted lector, si desea, saber vaya a https://elpilon.com.co.

