Los tres presos que se escaparon de Polimiranda fueron recapturados: Dos en la sierra de Coro y uno en la COL

La aventura como fugitivos de los tres maleantes que escaparon del retén de Polimiranda en Coro, llegó a su fin este mismo viernes 15 de agosto. Todos fueron recapturados: uno en la costa oriental y dos en la Sierra, según reseñó el portal de noticias Falcón Informativa.

Arnaldo José Flores, natural de Cumarebo, fue el primer recapturado en Boca de Aroa, municipio Silva. El procedimiento lo hicieron efectivos de la GNB adscritos al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro. Flores estaba procesado por hurto calificado y hurto agravado.

Los otros dos fueron recapturados por comisiones del CPNB en La Cruz de Taratara, municipio Sucre. Se trata de Jean Carlos Rosendo Pinto, de la urbanización Ampíes, procesado por hurto calificado y José Ángel Portillo Mujica, del estado Zulia, preso por secuestro y extorsión según los registros.

Tras conocerse la fuga de estos individuos inició por parte de Polimiranda, con apoyo de los demás órganos de seguridad y la GNB un operativo de búsqueda, control en alcabalas y seguimiento bajo orientaciones del Secretario de Seguridad Ciudadana general de brigada Miguel Morales Miranda.

Información del periodista Gerardo Morón Sánchez.

Noticia al Día / Con información de Gerardo Morón