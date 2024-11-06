Domingo 24 de agosto de 2025
Madre desesperada reporta la desaparición de su hijo en el barrio Chino Julio

El pequeño Ángel David Paz Epiayu, desapareció cerca de las 8:00 de la mañana del martes 5 de noviembre, en…

Por Greily Nuñez

Madre desesperada reporta la desaparición de su hijo en el barrio Chino Julio
El pequeño Ángel David Paz Epiayu, desapareció cerca de las 8:00 de la mañana del martes 5 de noviembre, en el barrio Chino Julio del municipio Maracaibo, estado Zulia.

Su madre, María Ángela Paz Epiayu, informó que su hijo de 9 años se encontraba desayunando en el porche de su casa y ella aprovechó para cambiar de ropa a su bebé de meses.

"Yo le dije que no fuera para el colegio porque ya era tarde, lo dejé comiendo, me metí para el cuarto y cuando salí ya no estaba, comencé a buscarlo y no lo encontré", dijo la mujer de 32 años a través de una grabación que difundió en redes sociales.

La madre, desesperada, corrió a poner la denuncia en los comandos policiales, pero hasta los momentos no se tiene conocimiento de su accionar y tampoco ha aparecido el pequeño.

María Paz, clama a las autoridades para que comiencen las labores de búsqueda.

"Todos somos madres y necesito verlo, encontrarlo, él es un niño tranquilo, no sale solo, yo lo llevo y lo traigo del colegio", dijo llorando la mujer en la grabación.

