Madre e hija fallecieron tras derrumbe de muro en Caricuao-Caracas

Este jueves 7 de noviembre, dos mujeres murieron tapiadas tras un deslizamiento de tierra que provocó el colapso de un muro de contención detrás de su vivienda ubicada en Caricuao en Caracas.

Fuentes de los servicios de emergencia indicaron que el suceso se produjo a consecuencia del deslizamiento de un talud de tierra situado en la parte posterior de la casa.

Las fuertes precipitaciones registradas la tarde del miércoles provocaron que el terreno comenzara a ceder y fracturara una tubería principal de Hidrocapital.

Esto aumentó la inestabilidad del terreno, y a eso de las 9:15 de la mañana terminó de ceder, cayendo sobre el inmueble de techo de zin.

Las víctimas fueron identificadas como María Gil de 76 años y Erika Gil de 49 años, ambas eran madre e hija.

Al lugar acudieron funcionarios policiales, Protección Civil (PC) y Bomberos de Caracas para atender la emergencia y tratar de rescatar con vidas a las dos mujeres.

Noticia al Día/Información de Noticias Todos Ahora