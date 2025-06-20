Madre expuso a su bebé de un año para que contrajera una bacteria en Zulia

Una mujer expuso a su hijo de un año para que contrajera una bacteria y por este motivo el infante fue hospitalizado.

Los hechos fueron denunciados por la abuela materna del pequeño, quien a través de una presunta grabación expuso las atrocidades cometidas por su hija.

Ante los brutales hechos, el fiscal general de la república, Tarek William Saab, designo a la fiscalía 35° con competencia en penal ordinario víctimas de esa circunscripción para investigar y sancionar los hechos denunciados por la ciudadana Ana Karina Monsalve, abuela del infante.

"A través de las redes sociales manifestó que su hija Tania Cárdenas expuso a su nieto K.A.R.C de de 1 año de edad, para que contrajera una bacteria, motivo por el cual estuvo hospitalizado", agregó Saab.

